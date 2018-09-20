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В Хабаровске ушла из жизни Людмила Миланич
Ушел Поэт. Настоящий. Не так их много на Земле, а тем более, на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Стихи должны звучать! В звучащих стихах живет Поэт! Читайте себе, читайте детям, читайте любимым людям!
20 сентября на 85-м году ушла из жизни Людмила Ивановна Миланич - дальневосточный поэт, журналист, редактор журнала «Дальний Восток», заслуженный работник Культуры РСФСР. Член Союза писателей России.
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