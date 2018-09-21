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Хабаровчане услышат горловое пение и хомус на большом межнациональном празднике
В Хабаровске, селе Сикачи-Алян и поселке Тополово пройдут праздничные и концертные мероприятия Межрегионального фестиваля национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия».
Участниками мероприятия станут творческие коллективы и солисты, мастера декоративно-прикладного искусства, художники-любители, фольклорные ансамбли, хоры народной песни и ансамбли народного танца. В столицу Дальневосточного Федерального округа прибудут участники из Республики Саха (Якутия), Приморского края и Сахалина, Амурской и Еврейской Автономной областей, Республики Бурятии.
Зрители увидят национальные обряды поклонения духу кабарги и посвящения в охотники, услышат звуки хомуса и горлового пения, познакомятся с традициями не только коренных народов Приамурья, но и народов проживающих на территории Дальнего Востока: армян, евреев, корейцев, русских, татар, таджиков, украинцев и других.
В рамках фестиваля состоятся творческие лаборатории по актёрскому мастерству, мастер-классы по национальному танцу, народному пению и декоративно-прикладному творчеству. Вопросы сохранения и развитиятрадиционной культуры народов, проживающих на территории Дальнего Востока, укрепления межнациональной и международной дружбы обсудят на круглом столе с представителями национально-культурных объединений Дальневосточного федерального округа и на презентации Клуба межнационального общения творческой молодёжи «МиР».
Фестиваль национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия» способствует приобщению к культурным ценностям и развитию дружеских межнациональных связей. Мероприятие является отборочным этапом Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия», организованного Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова, финал которого пройдет в г. Москве в 2019 году.
Программа
Межрегионального фестиваля национальных культур Дальнего Востока
«Лики наследия».
21 сентября, пятница
с. Сикачи-Алян, Хабаровский муниципальный район.
(Культурно - досуговый центр с. Сикачи-Алян, ул. Октябрьская,1)
11:00 – 12:00 Экскурсия на петроглифы Сикачи-Аляна.
11:00 – 19:00 Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Пакси».
15:00 Торжественное открытие фестиваля.
16:00 – 19:00 Конкурсный просмотр творческих коллективов, демонстрация коллекций национального костюма, презентация национально-культурных центров.
18:00 – 19:40 Дегустация национальной ухи «Амта». Мастер-класс по изготовлению национального блюда «Солима».
20:00 – 21:00 Вечернее этно-шоу «Лики Сикачи-Аляна».
22 сентября, суббота
г. Хабаровск
10:00 – 12:30 Круглый стол по теме: «Народные традиции: преемственность поколений и органчность бытования».
(Дом народного творчества КНОТОК, ул. Фрунзе, 63)
14:30 – 18:30 Презентация Клуба межнационального общения творческой молодёжи «МиР».
(пос. Тополево Хабаровского муниципального района)
23 сентября, воскресенье
г. Хабаровск
10:00 – 12:00 Творческая лаборатория для руководителей коллективов-участников фестиваля. Мастер-классы по традиционной культуре.
(Дом народного творчества КНОТОК, ул. Фрунзе, 63).
17:00 – 19:00 Торжественная церемония награждения участников фестиваля. Гала-концерт.
(Хабаровский краевой Дворец культуры профсоюзов,
ул. Льва Толстого, 22)
Вход свободный.
Организаторы мероприятия: министерство культуры Хабаровского края, Государственный Российский Домом народного творчества им. В.Д. Поленова, Центр культуры России Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, министерство культуры Хабаровского края, Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры, Дом народного творчества КНОТОК, Ассоциация национальных культур Хабаровского края.
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