В Хабаровске с молодёжью встретится вице-президент немецкого округа Рейн-Хунсрюк

В Хабаровске 22 сентября в Тихоокеанском государственном университете состоится встреча с Дитмаром Тульди. Участники встречи обсудят вопросы развития малого бизнеса, предпринимательства, занятости и международного сотрудничества.

Дитмар Тульди 25 лет успешно работал мэром небольшой, но процветающей общины вблизи Франкфурта-на-Майне в Германии. В настоящее время официально пенсионер, но в это же время занимает должность вице-президента округа Рейн-Хунсрюк с населением чуть больше чем 100.000 жителей, является членом наблюдательного совета Сберегательного банка. Наряду с этим интересуется и принимает участие в стимулировании развития экономики региона, является уполномоченным по делам федерального союза «Экономики среднего звена/слоя» в регионе.

На встречи с молодёжью будут активно обсуждаться вопросы начала собственного бизнеса для молодёжи, наиболее популярные отрасли, государственной и общественной поддержки, налогообложением и персоналом. Дитмар Тульди готов также обсудить вопросы развития интереса к зарубежным контактам, товарам и услугам, вплоть до Западной Европы. Молодые предприниматели Хабаровска на встрече готовы будут поделиться информацией о том, что интересует молодых предпринимателей в Европе.

- Организация подобных встреч помогает развитию как культурных, так и экономических связей между странами. Это мероприятие даёт молодым людям способность видеть возможности в развитии региона, через развитие отношений. Услышать точку зрения представителя другой страны и найти точки роста для формирования новых связей. А также позволит пополнить багаж знаний молодых людей на пути профессионального развития – сообщил Никита Яровенко, руководить организац