В Хабаровске начальник строительного участка обворовал дольщиков

В Хабаровском гарнизоне начальник строительно-монтажного участка филиала СУ № 715» для того, чтобы отчитаться за профуканные деньги, взятые в подотчет, подделал документы на покупку строительных материалов и акты о выполнении строительных работ в многоквартирном доме, который возводится на деньги дольщиков,

Это вскрылось во время проверки военной прокуратуры Хабаровского гарнизона.

Материалы проверки прокуратура направила в военные следственные органы. В отношении начальника участка возбуждено уголовное дело. Ему вменяется в вину мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения