Новости
В Хабаровске начальник строительного участка обворовал дольщиков
В Хабаровском гарнизоне начальник строительно-монтажного участка филиала СУ № 715» для того, чтобы отчитаться за профуканные деньги, взятые в подотчет, подделал документы на покупку строительных материалов и акты о выполнении строительных работ в многоквартирном доме, который возводится на деньги дольщиков,
Это вскрылось во время проверки военной прокуратуры Хабаровского гарнизона.
Материалы проверки прокуратура направила в военные следственные органы. В отношении начальника участка возбуждено уголовное дело. Ему вменяется в вину мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 934
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 258
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 374
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 140
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136