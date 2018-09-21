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В Хабаровске трое воинов торговали боеприпасами
В Хабаровском крае криминальное трио защитников Родины воровали и продавали боеприпасы из воинской части.
Младший сержант находил на войсковой территории бесхозные боеприпасы и сообщал об этом ефрейтору и солдату. Последний находил клиентов, ефрейтор и младший сержант занимались транспортировкой боеприпасов
Как-то воин пытался найти клиента в автокомлексе, который находится в Железнодорожном районе. «Клиент» сообщил о «странном» предложении в ФСБ.
Во время судебного разбирательства доказано два эпизода преступной деятельности.
Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта и солдата к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ефрейтор проведет в колонии общего режима 2,5 года.
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