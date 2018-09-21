В Хабаровске трое воинов торговали боеприпасами

В Хабаровском крае криминальное трио защитников Родины воровали и продавали боеприпасы из воинской части.

Младший сержант находил на войсковой территории бесхозные боеприпасы и сообщал об этом ефрейтору и солдату. Последний находил клиентов, ефрейтор и младший сержант занимались транспортировкой боеприпасов

Как-то воин пытался найти клиента в автокомлексе, который находится в Железнодорожном районе. «Клиент» сообщил о «странном» предложении в ФСБ.

Во время судебного разбирательства доказано два эпизода преступной деятельности.

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта и солдата к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ефрейтор проведет в колонии общего режима 2,5 года.