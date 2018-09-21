В Хабаровске у 82-летнего дедушки квартирант украл полтора миллиона

В Хабаровске пенсионер пустил на временный постой 35-летнего мужчину. За неделю мужчина обжился, вошел в доверие к пожилому горожанину, узнал реквизиты стариковских счета и банковской карты и снял все денежные накопления дедушки.

Пенсионер обратился к стражам правопорядка.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Мошеннику светит лишение свободы сроком до десяти лет, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.