В Хабаровск пришел мощный циклон

В Хабаровске - прохладно, ливень, с территории Амурской области пришел циклон. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия.

Циклон характеризуется активными фронтальными разделами и будет оказывать влияние на погоду в краевом центре в течение двух дней.

Сотрудники МЧС не рекомендуют выходить из дома. Возможен порывистый ветер до 16 м/с, обрыв проводов и линий электропередач.

Хабаровские гидрологи держат на особом контроле паводковую ситуацию. В ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды в реке Амур у Хабаровск

Не исключается частичное подтопление дорог, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки, в том числе на островах у Хабаровска.

Присмотрите за детьми и пожилыми людьми.

Сегодняшняя погода — типичная для этого сезона. И циклонов впереди ожидается еще много.