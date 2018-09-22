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В Хабаровск пришел мощный циклон
В Хабаровске - прохладно, ливень, с территории Амурской области пришел циклон. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия.
Циклон характеризуется активными фронтальными разделами и будет оказывать влияние на погоду в краевом центре в течение двух дней.
Сотрудники МЧС не рекомендуют выходить из дома. Возможен порывистый ветер до 16 м/с, обрыв проводов и линий электропередач.
Хабаровские гидрологи держат на особом контроле паводковую ситуацию. В ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды в реке Амур у Хабаровск
Не исключается частичное подтопление дорог, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки, в том числе на островах у Хабаровска.
Присмотрите за детьми и пожилыми людьми.
Сегодняшняя погода — типичная для этого сезона. И циклонов впереди ожидается еще много.
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