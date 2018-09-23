Жители Хабаровского края начали голосовать за губернатора

В Хабаровском крае в 8.00 начали работу 784 избирательных участка. Они будут работать до 20.00.

Охраной участков занимаются стражи правопорядка, гвардейцы, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, сотрудники частных охранных организаций и дружинники.

16855 человек подали заявления о включении их в список избирателей на избирательных участках по месту жительства.