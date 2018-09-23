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Жители Хабаровского края начали голосовать за губернатора
В Хабаровском крае в 8.00 начали работу 784 избирательных участка. Они будут работать до 20.00.
Охраной участков занимаются стражи правопорядка, гвардейцы, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, сотрудники частных охранных организаций и дружинники.
16855 человек подали заявления о включении их в список избирателей на избирательных участках по месту жительства.
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