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В Хабаровске у одного из кандидатов в главы региона сдают нервы
В Хабаровске, видимо, у одного из кандидатов в главы региона или у его поклонников сдали нервы. Оппонента, буквально облили грязью.
Были испорчены баннеры
- С Проспекта 60-летия Октября поднимаясь по развязке на улицу Большая в сторону аэропорта. Справа по ходу движения.
- От остановки Павленко в сторону остановки Большой в сторону аэропорта, слева по ходу движения. Если смотреть по ходу движения из аэропорта, то на съезде с улицы Карла Маркса на улицу Степную и дальше на Проспект 60-летия Октября, справа по ходу движения.
- По Проспекту 60-летия Октября в сторону улицы Степная справа походу движения, почти под развязкой Большая.
- По Проспекту 60-летия Октября в сторону улицы Степная справа походу движения, почти под развязкой на улице Большая, баннер расположенный в районе остановки Проспект 60-летия Октября в сторону проспекта от центра по ходу движения автобуса.
- На развязке на улице Большая при подъеме с Проспекта 60-летия Октября на улицу Карла Маркса. Справа по ходу движения (баннер с изображением кандидата).
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