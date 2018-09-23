Новости
В Хабаровском крае проголосовало 7,13% избирателей
В Хабаровском крае к 10.00 на изирательные участки пришли более 70 тысяч человек. Это 7,13 процента от общего числа избирателей. В первом туре, который прошел 9 сентября, явка на этот час составила 6,19%. Традиционно лидирует Аяно-Маяйский район. Там отдали свои голоса 21,19%. Наименее низкая активность в Советско-Гаванском районе - 5,03%
Сегодня на территории региона работают 784 участка. Проголосовать можно будет до 20.00.
2 тыс. 173 человека проголосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях
- Голосование всегда волнительное мероприятие. Первый тур мы прошли, он показал, что выборы прошли нормально, спокойно и, самое главное, прозрачно. Мы обеспечили честные выборы. Первый тур показал многие вещи, которые надо менять. Необходимость перемен назрела. Сегодня второй тур. Голосуем за будущее Хабаровского края, — сказал Вячеслав Шпорт, кандидат в губернаторы Хабаровского края. - Самое главное, чтобы выборы прошли сегодня открыто, честно. Избирателям можно только пожелать, чтобы они отнеслись к своему выбору ответственно, проголосовали за будущее Хабаровского края.
Бернард Шоу сказал: «Слова — ничего, а дела — все. Избиратели должны посмотреть, что и для чего они выбирают. Какой будущее они хотят. Надо, чтобы они пришли и отдали свои голоса за кандидата с которым они хотят дальше работать. Что еще пожелать? Чтобы они сделали правильный выбор
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 959
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 268
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 412
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 153
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136