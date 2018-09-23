В Хабаровском крае проголосовало 7,13% избирателей

В Хабаровском крае к 10.00 на изирательные участки пришли более 70 тысяч человек. Это 7,13 процента от общего числа избирателей. В первом туре, который прошел 9 сентября, явка на этот час составила 6,19%. Традиционно лидирует Аяно-Маяйский район. Там отдали свои голоса 21,19%. Наименее низкая активность в Советско-Гаванском районе - 5,03%

Сегодня на территории региона работают 784 участка. Проголосовать можно будет до 20.00.

2 тыс. 173 человека проголосовали досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях

- Голосование всегда волнительное мероприятие. Первый тур мы прошли, он показал, что выборы прошли нормально, спокойно и, самое главное, прозрачно. Мы обеспечили честные выборы. Первый тур показал многие вещи, которые надо менять. Необходимость перемен назрела. Сегодня второй тур. Голосуем за будущее Хабаровского края, — сказал Вячеслав Шпорт, кандидат в губернаторы Хабаровского края. - Самое главное, чтобы выборы прошли сегодня открыто, честно. Избирателям можно только пожелать, чтобы они отнеслись к своему выбору ответственно, проголосовали за будущее Хабаровского края.

Бернард Шоу сказал: «Слова — ничего, а дела — все. Избиратели должны посмотреть, что и для чего они выбирают. Какой будущее они хотят. Надо, чтобы они пришли и отдали свои голоса за кандидата с которым они хотят дальше работать. Что еще пожелать? Чтобы они сделали правильный выбор





