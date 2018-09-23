В Хабаровском крае следят за чистотой повторных выборов наблюдатели и общественники

Все данные собираются и обрабатываются в информационном центре региональной Общественной палаты Хабаровского края.

В информационном центре Общественной палаты края аккумулируется вся информация о ходе выборов на всей территории региона. В центре работают волонтеры, наблюдатели, представители Общественной палаты Российской федерации и Общественной палаты Хабаровского края, СМИ. На этой же площадке журналисты смогут получить оперативную и достоверную информацию о том, что происходит на избирательных участках края от представителей избирательной комиссии Хабаровского края.

«Еще до начала работы информационного центра, мы выявили первые нарушения перед вторым туром выборов. Накануне, 22 сентября, когда на территории региона был объявлен «день тишины», велась агитация за кандидата в губернаторы края Сергея Фургала. На экране на центральной площади Хабаровска, шла реклама этого кандидата. По городу передвигался автомобиль с плакатами кандидата от ЛДПР под стеклом, а его агитационная продукция распространялась по домам. Это очевидные и грубейшие нарушения избирательного законодательства», - рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, кандидат политических наук Максим Григорьев.

Он также отметил, что информация о выявленных нарушениях зафиксирована документально и направлена в избирательную комиссию края. Там нам сообщили, что подобные жалобы им также поступали, решение по данному вопросу будет вынесено уже сегодня.