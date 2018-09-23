«Форсаж» по-хабаровски проходит на «Ерофей-арене»

В Хабаровске сегодня на автопарковке Арены «Ерофей» стартовали заезды III этапа чемпионат «DRIFT DAY-2018». В мастерстве управляемого заноса посоревнуется 21 пилот из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока. Зрелищное шоу проводится при поддержке Правительства края и посвящено 80-летию со дня образования региона.

На чемпионате состоится отбор 16-ти пилотов, которые выйдут финал и поборются за призовые места. По итогам соревнований трем пилотам также будут разряды.

По правилам соревнований, каждая пара пилотов сделает несколько заездов и синхронно выполнит фигуры впереди идущего болида. Жюри, в свою очередь, оценит траекторию, угол заноса, зрелищность прохождения трассы. Торжественное открытие III этапа