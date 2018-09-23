Молния! В Хабаровском крае «крепыши» от ЛДПР контролируют голосование избирателей

В Хабаровском районе на избирательном участке в селе Тополево наблюдатель Сергея Фургала (на фото – крепкий мужчина в синей рубашке с коротким рукавом) стоит прямо около урны для голосования.

Местные жители говорят, что он внимательно отслеживает волеизъявление, а накануне был замечен в скупке голосов сельских маргиналов.