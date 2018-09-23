Хабаровск сегодня танцует Фламенко

На Хабаровске на набережной выступят участники фестиваля «Flamenco de Amur»

V дальневосточный фестиваль «Flamenco de Amur» стартует сегодня в Хабаровске. В 15.00 на сцене набережной стадиона им. Ленина выступят артисты взрослых и детских творческих коллективов из Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Зажигательный танцевальный марафон пройдет в рамках 20-летия со дня создания Общества дружбы Россия - Испания ХРОО «Союз Обществ дружбы с зарубежными странами».

«Фламенко – это огромный мир чувств и эмоций. Он вобрал в себя целый калейдоскоп стилей и культур и имеет богатейший потенциал самовыражения для абсолютно любого человека. С каждым годом, желающих заниматься этим танцем, становиться все больше», - отмечают организаторы фестиваля.

Особым гостем фестиваля станет известный гитарист, исполняющий музыку фламенко, Юрий Бобылев из Санкт-Петербурга. Помимо этого состоится выступление яркой танцовщицы и хореографа из Мадрида Сары Нието Морено. Звезда испанского танца 23-25 сентября проведет серию мастер-классов по технике исполнения фламенко и пальмас для участников фестиваля и всех любителей этого танца.