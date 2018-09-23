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В Хабаровске десант депутатов Госдумы от ЛДПР отрабатывает задуманное по полной программе.
Говорят, что депутаты Госдумы от ЛДПР ходят по главам районов Хабаровска, проводят «разъяснительные беседы».
Достоверно известно, что депутат Шерин "грузил" заместителя мэра, главу Железнодорожного района Дениса Андреева.
Мол, тебе здесь жить и все в этом духе. Короче, понаехавшие "соколы Жириновского" смело по-своему разговаривают с местной властью.
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