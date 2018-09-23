Кандидат в губернаторы угрожал экс-мэру Хабаровск

Рассказывают, что сегодня кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал звонил экс-мэру Хабаровска Александру Соколову. Кандидат угрожал экс-мэру серьезными последствиями в случае, если им не будет одержана победа во втором туре.

Стоит напомнить, что депутаты Госдумы от ЛДПР ходят по главам районов Хабаровска, проводят «разъяснительные беседы».

Достоверно известно, что депутат Шерин "грузил" заместителя мэра, главу Железнодорожного района Дениса Андреева.