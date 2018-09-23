В Хабаровском крае проголосовало более 34 тысяч человек или 34, 78% от общего количества избирателей.

Лидер- Комсомольский район (59,10%)

В Аяно- Майском районе проголосовало 56,31%

На третьем месте Тугуро-Чумиканский район - 48,34%

Лузер- Вернебуреинский район- 29,35%



