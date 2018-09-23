Новости
Международный детский музыкальный фестиваль пройдет в Хабаровске.
С такой инициативой выступил Заслуженный деятель искусств РФ Геннадий Гладков. Хабаровск станет площадкой для Международного детского музыкального фестиваля. С такой инициативой выступил Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международных фестивалей мультипликации и уроженец Хабаровска Григорий Гладков. По его словам, мероприятие станет самым крупным событием детского творчества на Дальнем Востоке, которое вовлечет талантливых ребят в творческую деятельность края.
В Правительстве Хабаровского края инициативу поддержали. По словам заместителя Председателя Правительства края - министра культуры края Александра Федосова, в регионе уделяется большое внимание поддержке юных талантов и культурному развитию подрастающего поколения.
«Я искренне благодарю Григория Васильевича за предложение о сотрудничестве. Музыка, написанная одним из самых известных в России детских композиторов к мультфильмам, кинофильмам и спектаклям, я уверен, радует не одно поколение. С огромным удовольствием мы реализуем этот проект, который станет настоящим подарком для юных жителей нашего региона», - отметил Александр Федосов.
Ожидается, что международный детский фестиваль пройдет в краевом центре уже в следующем году.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 977
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 277
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 427
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 156
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136