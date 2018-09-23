Международный детский музыкальный фестиваль пройдет в Хабаровске.

С такой инициативой выступил Заслуженный деятель искусств РФ Геннадий Гладков. Хабаровск станет площадкой для Международного детского музыкального фестиваля. С такой инициативой выступил Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международных фестивалей мультипликации и уроженец Хабаровска Григорий Гладков. По его словам, мероприятие станет самым крупным событием детского творчества на Дальнем Востоке, которое вовлечет талантливых ребят в творческую деятельность края.

В Правительстве Хабаровского края инициативу поддержали. По словам заместителя Председателя Правительства края - министра культуры края Александра Федосова, в регионе уделяется большое внимание поддержке юных талантов и культурному развитию подрастающего поколения.

«Я искренне благодарю Григория Васильевича за предложение о сотрудничестве. Музыка, написанная одним из самых известных в России детских композиторов к мультфильмам, кинофильмам и спектаклям, я уверен, радует не одно поколение. С огромным удовольствием мы реализуем этот проект, который станет настоящим подарком для юных жителей нашего региона», - отметил Александр Федосов.

Ожидается, что международный детский фестиваль пройдет в краевом центре уже в следующем году.