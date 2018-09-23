В Хабаровском крае появился новый почетный гражданин

Еще одному жителю региона присвоено звание «Почетный гражданин Хабаровского края». Его в преддверии юбилея края за многолетнюю научно-исследовательскую работу и заслуги в области образования и науки получил главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Николай Байков. Соответствующее распоряжение вышло в Правительстве региона.

Николай Байков – доктор социологических наук, профессор, руководитель Хабаровского отделения Российского общества социологов, автор ряда книг и научных работ по социологии молодежи, управления, образования, власти. Является лауреатом премии имени Якова Дьяченко, награжден медалью «За доблестный труд» и почетными грамотами и благодарностями органов власти.

Звание «Почетный гражданин Хабаровского края» учреждено в 2013 году и является высшей наградой региона. Оно присваивается гражданам, получившим широкую известность и признание населения края, за исключительные заслуги в области государственного и муниципального строительства, экономики, искусства, культуры, образования, науки, здравоохранения, социального развития, охраны окружающей среды, благотворительной и общественной деятельности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также за деятельность, способствующую повышению авторитета края в Российской Федерации и за ее пределами.

Первыми в регионе высокое звание в 2014 году, в канун 76-летия со дня образования Хабаровского края, получили ветераны труда Николай Данилюк и Евдокия Гаер. Почетному гражданину вручаются нагрудный знак и удостоверение с выплатой единовременного денежного поощрения в размере 100 000 рублей за счет средств краевого бюджета.