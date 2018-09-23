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В Хабаровске зафиксирован на избирательном участке вброс бюллетеней
На 124-м участке в Индустриальном районе Хабаровска зафиксирована попытка провокации – вброса бюллетеней.
Учитывая чрезмерную демонстративность этого действа и явную игру на камеру всех участников провокации, очевидно, что цель таковой была исключительно в делигитимации процесса избирательной кампании, а не в подтасовке результатов выборов.
Профургаловские паблики в социальных сетях и мессенджерах немедленно стали обвинять в попытке вброса команду Шпорта. Однако юристы сработали на опережение и выступили с заявлением об отмене результатов выборов по этому участку.
Теперь итоги выборов, вероятно, будут учитываться без подсчета голосов по участку № 124.
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