В Хабаровском крае проголосовало рекордное количество избирателей





В Хабаровском крае рекордное число граждан, принявших участие в выборах губернатора региона - 421891 человек или 42,79% от общего числа избирателей.

Лидирует Комсомольский район, где приняло участие в голосование 68,82%

На втором месте – Аяно- Майский район (65,88%)

На третьем- Тугуро-Чумиканский район (58,49%)

Лузер- Советско-Гаванский район (36,30%)