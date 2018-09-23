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В Хабаровском крае проголосовало рекордное количество избирателей
В Хабаровском крае рекордное число граждан, принявших участие в выборах губернатора региона - 421891 человек или 42,79% от общего числа избирателей.
Лидирует Комсомольский район, где приняло участие в голосование 68,82%
На втором месте – Аяно- Майский район (65,88%)
На третьем- Тугуро-Чумиканский район (58,49%)
Лузер- Советско-Гаванский район (36,30%)
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