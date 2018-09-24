Гороскоп Таро: Жить по-новому

Пришло время жителям Хабаровска положить конец ссорам. Вам удастся уладить даже самые, казалось бы, неразрешимые конфликты.

И все бы ничего, но именно в этот период придет осознание того, что прошлое никогда не вернется. Собирайтесь с силами, вам придется начинать жить по-новому, опираясь на полученный опыт. Как только грусть пройдет, в вашей жизни появится новый стимул, способный воодушевить и излечить.

Овен – «Впереди лучшее»

Вы испытываете сильное переживание по поводу расставания с дорогим вам человеком. Однако задумайтесь, были ли эти отношение тем, о чем вы мечтали всю жизнь. Как ни крути, они не складывались по определенным причинам и то, что произошло - логический итог.

Не отчаивайтесь, замена прежнему чувству уже на горизонте.

Телец – «Предупрежден»

Известие, которое вы ждете, задерживается. Возможно, в силу возникших на пути обстоятельств, вам придется приложить немного больше усилий для достижения желаемого.

Близнецы – «Воин»

Вам придется приложить немалые усилия для того, чтобы добиться своего. Возможно, вы участвуете в некотором соперничестве, которое, как ни странно, вам по душе. И если вы не намерены отступать, наберитесь терпения, борьба может растянуться на продолжительное время.

Рак – «Посветлело»

Один из самых сложных периодов подходит к концу. Ближе к выходным вы получите хорошее известие, которое по-настоящему изменит вашу жизнь. Однако вы еще некоторое время не сможете перестроиться на новый лад, переживая и боясь возврата плохих времен.

Лев – «Без труда…»

Настал период ожидания грядущих перемен. Возможно, вы запланировали серьезный проект, и постоянный подсчет времени и сил не на шутку тревожит. Однако к любым начинаниям следует подходить с энтузиазмом и бодростью духа. Вы сможете добиться успеха, но только в том деле, к которому приложите должные усилия.

Дева – «На коне»

За свои труды вы получите заслуженную награду. Это могут быть как отпуск или отдых в приятном месте, так и материальные блага. Если вы созрели для покупки жилья, дерзайте, в течение всей недели вам будет сопутствовать удача.

Весы – «Вперед и только»

Вы проделали немалую работу, но полученный результат не удовлетворяет вас. Наберитесь терпения - ваш труд не напрасен: вы медленно, но верно движетесь вперед к своей цели. Даже если ожидаемого результата еще не видно, продолжайте работать в заданном направлении, ваши усилия и терпение будут вознаграждены.

Скорпион – «Верь в себя»

На этой неделе на своем примере вы сможете убедиться, что мысли материальны. Все то, о чем вы мечтаете сейчас, начинает сбываться. К тому же вы хорошо поработали и заслуживаете отдых, который уже совсем не за горами.

Стрелец – «Посторонний»

В вашей семье происходят ссоры и конфликты, недавнее счастье сходит на нет. Кто-то мешает спокойному семейному счастью, постоянно подливая масло в огонь. Возможно, кто-то из ваших родных вскоре покинет дом, и вы будете чувствовать себя одиноко и непривычно.

Козерог – «За качество»

Вы сможете улучшить свое материальное положение. Возможно, вам поднимут оклад или предложат более оплачиваемую работу. В любом случае ваши терпение, качественный труд и тонкий расчет будут щедро вознаграждены.

Водолей – «В поиске ответа»

На этой неделе ждите возврата потерянного. Вам вернут то, что незаконно забрали, обидчик даже принесет свои извинения. Не лишним будет прислушаться к критике, направленной в вашу сторону, она не должна расцениваться как зло, вскоре вы найдете в ней ответ на свой вопрос.

Рыбы – «Держись»

Вы находитесь на грани срыва. Сделать паузу в решении важных дел - вот что вам сейчас необходимо. Подлечите душу и возвращайтесь к делам с новыми силами, они вам еще понадобятся.