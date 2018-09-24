В Хабаровском крае жил-был токарь

В канун 80-летия Хабаровского края Геннадий Лопухин рассказывает о своем армейском товарище - орденоносце Валентине Перевалове

На работу я обычно старался ходить пешком. Чтобы преодолеть расстояние от площади Ленина до Дальневосточного юридического института МВД РФ, мне требовалось где-то полчаса. Иногда коррективы вносила погода: метель, гололед и некоторые другие помехи. Но в основном старался добираться до работы на «одиннадцатом номере» (так в детстве называли пешее передвижение).

Проходя мимо завода «Промсвязь», я услышал: «Гена, это ты?..» Обернувшись, увидел пожилого мужичка небольшого роста в замасленной «камуфляжке». Не сразу я узнал, что передо мной стоит однополчанин, даже одновзводник, Валя Перевалов.

Естественно, разговор наш начался с того, что мы расспрашивали друг друга о сослуживцах, с которыми вместе тянули солдатскую «лямку» три с половиной года. Я сказал, что до сих пор переписываюсь с Сашей Суховым и даже был в него в гостях в подмосковном Болшево. Валентин на это заметил: «Передавай ему от меня большой привет. А у нас на заводе работает сварным Витька Юнаков. Он в третьей роте служил, помнишь такого?».

Вспомнили нашего взводного командира Виктора Ивановича Ковалева, который сказал как-то на учениях, сидя у костра, на котором готовилась ушица из свежевыловленной симы: «Из вас, салаг, первым в отпуск поедет Перевалов».

Случилось так, что Валентину пришлось съездить в Хабаровск по печальному поводу - на похороны отца, работника «Промсвязи».

Мы стояли как раз напротив открытых ворот на территорию завода. Очень впечатлял вид обгорелого, с выбитыми рамами в окнах, двухэтажного здания постройки начала ХХ века. Заметив мой взгляд, Валентин сказал: «Видишь, что осталось от моего мехцеха? Станки теперь установили в другом помещении. А что толку? Заработки мизерные, так как завод давно уже не государственный, а непонятно чей. В девяностые вообще доходило до того, что самим приходилось искать себе зарплату. В основном вытачивали детали для владельцев «японок». Веришь, бывали дни, когда не было денег, чтобы машинёшку заправить и на дачу смотаться. Тебе-то хорошо, ты пенсионер. Да и Витька Юнаков тоже. Видите ли, у него профессия вредная - электросварщик. А токарь что, не вредная профессия? Целый день напролет на ногах у станка как прикованный!».

Виктора Юнакова я встретил случайно на остановке «19-я школа». Он и рассказал, что Валентин погиб зимой. Поставил вечером свой «Москвич-412» в гараж, что располагался на задворках улицы Павловича в районе второй краевой больницы. Территория там не освещалась. И какой-то мерзавец-лихач на иномарке наехал на него. Нашли тело Валентина только утром, когда рассвело.

Так не дожил до пенсии токарь завода «Промсвязь» кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы III степени Валентин Петрович Перевалов, мой одновзводник.

Подготовил к печати Михаил Карпач