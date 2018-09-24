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Хабаровчан призывают рисковать жизнью
В Хабаровске на трамваях появились надписи на трамваях с призывом обходить трамваи сзади.
Взрослые люди, да и многие дети, в ответ на вопрос о том, как обходить стоящий транспорт, могут с легкостью ответить, что автобус и троллейбус следует обходить сзади, а трамвай спереди.
Так трамваи, как правило, ходят в два ряда, и обходя трамвай сзади, вы рискуете внезапно выскочить перед встречным трамваем. Поэтому якобы безопаснее обойти стоящий трамвай спереди, чтобы вагоновожатый встречного трамвая вас увидел, а вы увидели трамвай.
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