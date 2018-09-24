В Хабаровском крае пенсионеров особо любят мошенники

В Хабаровском крае преступники особо «любят» пенсионеров, и чем старше человек, тем больше приковано к нему, а точнее к старческим денежным накоплениям, криминальное внимание.

Это когда – то был миф о том, что уголовники не трогают нищих, стариков, инвалидов и детей. То ли экономический кризис у нас настолько серьезный, то ли у преступников уголовный кодекс «чести» перестал работать.

С другой стороны и престарелые граждане порой обманываться рады, а точнее вера в сверхъестественное, в то, что можно быть счастливым «на шару», в «говорящую щуку», наконец, гораздо сильнее всяких доводов.

Но, как говорят туркмены, если даже осел не хочет пить, все равно его нужно подводить к воде.

Видимо, руководствуясь этой мудростью, полицейские прошли по улицам и дворам Амурска и провели беседы с прохожими пенсионного возраста. Стражи правопорядка рассказывали им о различных способах совершения мошенничества и краж, предостерегали от излишней доверчивости и вручали памятки с рекомендациями о том, как не стать жертвой мошенников.



