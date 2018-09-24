В Хабаровском крае подростком протестируют на склонность к наркоте

В октябре 2018 года в школах, лицеях, техникумах, ВУЗах Хабаровского края пройдет тестирование подростков и молодежи на склонность к потреблению наркотиков.

В октябре 2018 года в образовательных организациях Хабаровского края вновь пройдет анонимное онлайн-тестирование подростков и молодежи на возможную склонность к вредным зависимостям. Тестирование проводится в Хабаровском крае с 2015 года и на сегодняшний день стало неотъемлемой частью многоуровневой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, организациях высшего профессионального образования края.

Тестирование является одной из технологий первичной профилактики, позволяющей привлечь внимание подростков, родителей (законных представителей) и педагогов к проблеме потребления наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ), оценить наличие скрытого контингента "группы риска" подростков и скорректировать основные направления и формы деятельности профилактической работы в образовательных организациях.

За три года проведения тестирование стало индикатором отношения подростков и молодежи к потреблению наркотических средств и других психоактивных веществ. Каждый год растет число участников тестирования, что свидетельствует о заинтересованности обучающихся и их родителей в его результатах. В образовательных организациях Хабаровского края значительно снизился процент отказа от участия в данном мероприятии, благодаря грамотно выстроенной просветительской работе с обучающимися и их родителями, все большее число образовательных организаций присоединяются к прохождению тестирования.

Тестирование проводится на сайте КГКУ "Центр семейного устройства" – www.цсу27.рф. Увидеть анкету в открытом доступе можно уже в сентябре.

Печальные цифры статистической информации ФСКН говорят о том, что средний возраст страдающих наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике от общего количества страдающих наркоманией 60% - это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Нередки случаи приобщения к наркотикам 6-7-летних детей. Наркоманов в возрасте 30 лет и старше менее 20%. Цифра не велика, поскольку большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста.

По мнению специалистов, ежегодное тестирование учащихся на склонность к потреблению наркотиков становится мощным профилактическим средством и позволяет проследить эффективность проведения профилактической работы в каждой образовательной организации.