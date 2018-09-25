В Хабаровске сегодня простятся с классиком дальневосточной поэзии

В Хабаровске сегодня в 12.00 в ритуальном зале Центрального кладбища пройдет прощание с Людмилой Ивановной Миланич. В 11.30 от Художественного музея пойдут автобусы на церемонию прощания.

Людмила Ивановна Миланич - дальневосточный поэт, журналист, редактор журнала «Дальний Восток», заслуженный работник Культуры РСФСР. Член Союза писателей России.