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В Хабаровске сегодня простятся с классиком дальневосточной поэзии
В Хабаровске сегодня в 12.00 в ритуальном зале Центрального кладбища пройдет прощание с Людмилой Ивановной Миланич. В 11.30 от Художественного музея пойдут автобусы на церемонию прощания.
Людмила Ивановна Миланич - дальневосточный поэт, журналист, редактор журнала «Дальний Восток», заслуженный работник Культуры РСФСР. Член Союза писателей России.
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