В Хабаровском крае слушали ревущих изюбрей

В Хабаровском крае группа специалистов подсчитала самцов изюбря по реву в заповеднике «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».

.Выезд на территорию осуществлялся в два заезда. Для мониторинга было сформировано несколько групп, в которые входили госинспекторы, научные сотрудники и волонтёры.

Первые 4 группы отправились на свои учётные территории 16 сентября, охват которых включал районы кордонов Белая речка, Одыр и Малиновский, находящиеся в южной части особо охраняемых территорий. Всего же насчитывается 7 учетных площадок для проведения ежегодного учета.

Днём позже, оставшиеся три группы тоже прибыли на места работы в районах ручья Соснинского, рек Быкова и Половинка. Помимо подсчёта самцов на реву, был произведен сбор биоматериалов и учет мелких млекопитающих.

Специалисты начитали 19 активных самцов.

Так же всеми был проведён мониторинг урожайности желудя, орехов кедра по пятибальной системе. Наблюдения проводились за осенним скатом рыб с верховьев горных рек.

Помимо собранных данных, которые обязательно войдут в очередной том Летописи природы, участники большой экспедиции повстречали на своём пути много следов копытных, в кронах деревьев часто встречались белки, бурундуки, были встречи других млекопитающих, земноводных, рыб. Ещё посчастливилось вблизи разглядеть трёх взрослых самцов изюбрей.

На обратной дороге был задержан житель села Бычиха, который без разрешения находился на территории заповедника. Он был доставлен в усадьбу заповедника "Большехехцирский" для оформления протокола.