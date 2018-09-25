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Китай и Россия создадут туристический бренд Бэйдахэ-Фуюань-Хабаровск».
В Китае на II Форуме участников международной ассоциации туристической индустрии стран АТР были презентованы туристические возможности городов Хабаровского края.
Сегодня серьезным потенциалом по увеличению пропуска туристов на Дальнем Востоке обладает только Хабаровск. В хабаровском аэропорту т действует въезд по электронной визе для граждан 18 стран, которую каждый иностранный турист может получить на сайте, без обращения и предоставления паспорта в консульство. Это должно привести к росту числа в том числе и китайских туристов в Хабаровск , будет способствовать и большему выезду россиян в Поднебесную.
Главным итогом работы форума стало подписание соглашения о создании совместного туристического бренда «Бэйдахэ-Фуюань-Хабаровск».
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