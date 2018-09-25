В Хабаровском крае Женщине за жесткое отношение к дочке светит три года

В Комсомольском районе Хабаровского края будут судить 39-летнюю женщину за жестокое обращение со своей дочерью.

Некоторые дамочки строги до ненависти к своим детям. Ну не дал Бог им материнского инстинкта. Конечно, все эти женщины хорошие, как считают их товарки по полу, просто характер подпорчен обстоятельствами, мужчиной, средствами массовой информации, судьбой и прочими штуками.

В ноябре прошлого года 11 летняя девочка зашла на кухню, где ее 39-летняя пьяная мамаша чинила разборки со своим сожителем. Увидев девочку, мать женщина вывела ребенка на улицу, облила водой из ведра и оставила на снегу.

Через некоторое время, изрядно замерзнув, ребенок зашел в дом. Там ее мамаша с отчимом пополняли супом жизненные запасы. Девочка попросила, чтобы и ее накормили. В ответ женщина плеснула из своей тарелки в остатки супа в лицо девочке, а затем избила кочергой – била по рукам и спине.

У девочки жизнь была не сахар: часто пропускала школу, у нее не было необходимой одежды и школьных принадлежностей и даже своегоспального места.

И.о. прокурора Комсомольского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней женщины. Уголовное дело направлено в Комсомольский районный. Матери грозит до 3 лет лишения свободы. Решением суда обвиняемую лишили родительских прав. Решается вопрос о передаче девочки под опеку старшей сестры.