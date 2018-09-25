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Просили - нате: В Комсомольске-на-Амуре на набережной появится светомузыкальный фонтан
По просьбе жителей города особого президентского внимания строительство пешеходного светомузыкального фонтана диаметром 32,9 метра включили в проект реконструкции визитной карточки города - набережной реки Амур.
Представленную после корректировки проектно-сметную документацию одобрили эксперты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России.
Реконструкция будет вестись в рамках долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города.
Ход строительных работ рассчитан до 2020 года. Общая стоимость составляет 2,1 млрд рублей, большая часть из которых – средства федерального бюджета. В частности, будут заменены старые бетонные плиты, обустроены спуски к воде, будет сооружена ландшафтная композиция «Сухой ручей» с мостиком, смотровые площадки.
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