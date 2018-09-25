В Хабаровске страж правопорядка устроил жуткое ДТП

В Хабаровске вечерком страж правопорядка на служебном автомобиле отчего-то выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями.

Полицейский категорически отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Слава Богу, что жертв не было, просто в ДТП искорежены автомобили простых граждан.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Руководством УМВД России по Хабаровскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних. К дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Стоит напомнить, что в начале сентября погиб сотрудник ГИБДД в ДТП под развязкой около торгового центра «Большая медведица».

Из-за того, что трасса была сколькой, машину, в которой молодой человек возвращался домой с работы, повело, и она врезалась в опору моста, Полицейский получил травмы несовместимые с жизнью. В этот день сотрудники полиции учувствовали в операции «Внимание, дети».

На какой же скорости он летел, что машину часть смяло как консервную банку а часть просто разметало на куски, - задаются вопросом читатели газеты « Молодой дальневосточник XXI век»