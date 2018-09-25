В Хабаровске взяткодаватель заплатит в казну полмиллиона

В Хабаровском крае на что только не идут бизнесмены, чтобы их не «кошмарили» лишний раз. Собственно, порой и есть за что «кошмарить». Вместо того, чтобы исправлять оплошности, дают взятки.

После не очень интеллигентного намека почти прямым текстом инспектора межрегионального отдела Дальневосточного управления Ростехнадзора генеральный директор отношении общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтаж» согласился на ежемесячную «дань» за спокойное безнадзорное существование предприятия..

Директор фиктивно трудоустроил родственника инспектора в ООО «Нефтегазмонтаж» на должность сторожа, деньги, предназначенные для взятки, ежемесячно перечислял в виде заработной платы.

Кроме этого, он за счет средств предприятия оплачивал ремонт и заправку топливом личного автомобиля инспектора.

Итого за четыре года инспектор получил свыше 280 тыс. рублей.

Мировой судья судебного участка № 24 Центрального района Хабаровска по результатам рассмотрения постановления прокурора привлек ООО «Нефтегазмонтаж» к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.



