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В Хабаровске взяткодаватель заплатит в казну полмиллиона
В Хабаровском крае на что только не идут бизнесмены, чтобы их не «кошмарили» лишний раз. Собственно, порой и есть за что «кошмарить». Вместо того, чтобы исправлять оплошности, дают взятки.
После не очень интеллигентного намека почти прямым текстом инспектора межрегионального отдела Дальневосточного управления Ростехнадзора генеральный директор отношении общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтаж» согласился на ежемесячную «дань» за спокойное безнадзорное существование предприятия..
Директор фиктивно трудоустроил родственника инспектора в ООО «Нефтегазмонтаж» на должность сторожа, деньги, предназначенные для взятки, ежемесячно перечислял в виде заработной платы.
Кроме этого, он за счет средств предприятия оплачивал ремонт и заправку топливом личного автомобиля инспектора.
Итого за четыре года инспектор получил свыше 280 тыс. рублей.
Мировой судья судебного участка № 24 Центрального района Хабаровска по результатам рассмотрения постановления прокурора привлек ООО «Нефтегазмонтаж» к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.
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