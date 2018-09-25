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В Хабаровском крае проходит слет студенческих научных обществ
В Хабаровском районе на базе комплекса "Заимка" впервые стартовал Краевой слет студенческих научных обществ и объединений «Поколение ПРОФИ» региональной системы профессионального образования.
В рамках слёта пройдут мероприятия, направленные на развитие компетентности студентов
Участники - студенты и преподаватели учреждений профобразования региона – всего около ста человек. Главная цель мероприятия – повысить уровень научной и предпринимательской активности молодежи.
Студенты смогут овладеть основными принципами написания научных статей и эссе, создать свой бизнес-проект и презентовать его квалифицированным специалистам, освоить основы самопрезентации и ораторского искусства, отработать навыки лидерства, публичных выступлений и др.
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