В Хабаровском крае проходит слет студенческих научных обществ

В Хабаровском районе на базе комплекса "Заимка" впервые стартовал Краевой слет студенческих научных обществ и объединений «Поколение ПРОФИ» региональной системы профессионального образования.

В рамках слёта пройдут мероприятия, направленные на развитие компетентности студентов

Участники - студенты и преподаватели учреждений профобразования региона – всего около ста человек. Главная цель мероприятия – повысить уровень научной и предпринимательской активности молодежи.

Студенты смогут овладеть основными принципами написания научных статей и эссе, создать свой бизнес-проект и презентовать его квалифицированным специалистам, освоить основы самопрезентации и ораторского искусства, отработать навыки лидерства, публичных выступлений и др.