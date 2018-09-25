Хабаровский край: Нас будут изучать

Что такое мониторинг здорового образа жизни? На этот вопрос отвечает руководитель Центра медицинской профилактики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края Артем Москвин.

Ведение здорового образа жизни снижает риск серьезного заболевания или преждевременной смерти. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения приняла глобальный план действий, в котором указаны добровольческие цели до 2020 года; а в 2017 году в Российской Федерации утвержден приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни». В связи с внедрением проекта на территории всей страны возникла необходимость проводить мониторинг здорового образа жизни.

Что такое мониторинг здорового образа жизни, об этапах его проведения, важности мониторинга для системы краевого здравоохранения расскажет руководитель Центра медицинской профилактики краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Хабаровского края Артем Москвин.

-Что такое мониторинг здорового образа жизни? Чем он отличается от диспансеризации?

- Мониторинг здорового образа жизни - всероссийская научная программа, которая будет реализовываться впервые. Мониторинг позволяет понять состояние здоровья населения, относящего к разным возрастным категориям, социальным слоям, профессиональной ориентированности, территориальной принадлежности, тем самым позволяя составить более полную карту здоровья жителей края. Именно этим мониторинг отличается от диспансеризации и различного рода профосмотров. Диспансеризация и профосмотр позволяют получить данные по обращаемости и, в первую очередь, дают информацию лично для обратившегося, в то время как мониторинг ЗОЖ, выполненный на основании случайной выборки, позволяет увидеть картину в регионе в целом.

-Какие основные цели и задачи преследует проведение мониторинга?

- Мониторинг ставит своей целью оценить динамику доли лиц, приверженных здоровому образу жизни в Российской Федерации. Данное исследование позволит нам определить профиль факторов риска неинфекционных заболеваний, выявить факторы риска характерные именно для Хабаровского края. На основании полученных в процессе мониторинга данных мы подсчитаем индекс приверженности здоровому образу жизни, о котором все чаще говорят Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Такие популяционные исследования как мониторинг ЗОЖ позволяют получать конкретные количественные данные, и на их основании разрабатывать большие программы оздоровления населения.

- Кто может принять участие в мониторинге?

- В первую очередь уточню, что участвовать в данном мероприятии могут лица, достигшие 18 лет. К сожалению, любой желающий на данном этапе мониторинга пройти его не сможет. В исследовании примут участие конкретные жители края, которые попали в заранее произведенную случайную выборку. Могу сказать, что в нее уже попало около 1000 человек, это жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, района имени Лазо, Солнечного и Хабаровского районов. Все участники будут оповещены и приглашены в центры здоровья или отделения/кабинеты профилактики для прохождения мониторинга лично.

- Расскажите об основных этапах мониторинга здорового образа жизни?

- Процесс участия в мониторинге ЗОЖ для населения простой, состоит он из трех этапов. Первый этап – заполнение персонифицированной анкеты. Второй – измерение антропометрических данных участника, то есть веса и роста. Третий этап – измерения уровня артериального давления, частоты сердечных сокращений, сдача крови на проведение анализа уровня холестерина и глюкозы. Для полной прозрачности процесса уточню: данным этапам будет предшествовать процесс заполнения карточки домохозяйства, который будет проводиться по телефону либо при поквартирном обходе участников. Важный момент: участие в мониторинге является бесплатным. Интервьюеры, работающие в команде, аккредитованы, оснащены специальными брендированными бейджами. В случае возникновения каких-либо сомнений участник мониторинга ЗОЖ может получить дополнительную информацию по номеру телефона Центра медицинской профилактики 8(4212) 910-502 (указанного на бейдже), с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов дня.

- Какие действия необходимо предпринять жителям края, попавшим в список участников мониторинга?

- Будет проводиться активная информационная кампания по оповещению населения о проведении мониторинга ЗОЖ. Первая волна информационной кампании направлена на всех жителей края - распространение информационных плакатов, которые разместятся в подъездах, на почтовых отделениях и других популярных для посещения местах. Вторая волна – получение непосредственным участником мониторинга приглашения с контактным номером телефона для записи на обследование. Третья волна – обзвон участников, получивших приглашение, но не записавшихся на обследование.

- Как можно узнать подробную информацию о мониторинге здорового образа жизни?

- Вся информация, касающаяся мониторинга ЗОЖ доступна на сайте Центра Медицинской профилактики cmp.medkhv.ru в разделе «Мониторинг ЗОЖ», а так по номеру телефона обозначенного мной ранее.

- Расскажите о важности участия в мониторинге и пользе данного мероприятия для жителей края.

- Забота о здоровье – естественная вещь для каждого человека. Задача, которая изначально стоит перед каждым из нас – сохранить здоровье свое и своей семьи. Именно профилактика и ведение здорового образа жизни позволяет это сделать. Анализ информации полученной в результате масштабного исследования «Мониторинг здорового образа жизни» позволит скорректировать существующие профилактические программы конкретно для жителей нашего края, разработать более эффективные новые программы здоровьесбережения. Принять участие в мониторинге здорового образа жизни – получить уникальный шанс участия в совершенствовании системы здравоохранения не только Хабаровского края, но и всей страны. Время, потраченное на прохождение мониторинга взрослым, в первую очередь, вложение в здоровье детей будущих и существующих. Думаю, этой причины достаточно для ответственного участия.

Врезка

Ежегодно от неинфекционных заболеваний умирает более 36 миллионов человек (63% случаев смерти в мире), из которых 16 миллионов умирают преждевременно в возрасте до 70 лет. Среди самых распространенных сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет.

Но ситуацию можно изменить. Корректировка образа жизни, исключение вредных привычек, повышение уровня физической активности замедляет возникновение и развитие заболевания как до, так и после проявле