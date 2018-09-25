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Первый резидент Свободного порта в Советской Гавани займется лесопереработкой
В Свободном порту Советская Гавань появился первый резидент. Об этом сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока. ООО «Гаваньлеспром» намерена реализовать проект по переработке леса. Резидент планирует вложить около 70 млн рублей и создать 76 рабочих мест.
Производственный комплекс инвестор будет создан в поселке Майском Советско-Гаванского района. Одним из направлений деятельности предприятия станет производство топливных гранул и брикетов из отходов производства.
Начать выпуск продукции, используя новое оборудование российского производства, компания собирается в марте 2019 года. На полную мощность планируется выйти в октябре 2019 года - после завершения работ по монтажу оборудования в цехе по производству топливных гранул.
Напомним, режим территории свободного порта Владивосток распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года.
В настоящее время среди потенциальных резидентов СПВ Совгавань находятся еще пятнадцать компаний, которые планируют запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств и выпуску морепродуктов. Планируемый совокупный объём инвестиций составит более 54 млрд рублей, при этом будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест. До конца текущего года в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» ожидается поступление пяти заявок потенциальных резидентов на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории Советско-Гаванского района.
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