Первый резидент Свободного порта в Советской Гавани займется лесопереработкой

В Свободном порту Советская Гавань появился первый резидент. Об этом сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока. ООО «Гаваньлеспром» намерена реализовать проект по переработке леса. Резидент планирует вложить около 70 млн рублей и создать 76 рабочих мест.

Производственный комплекс инвестор будет создан в поселке Майском Советско-Гаванского района. Одним из направлений деятельности предприятия станет производство топливных гранул и брикетов из отходов производства.

Начать выпуск продукции, используя новое оборудование российского производства, компания собирается в марте 2019 года. На полную мощность планируется выйти в октябре 2019 года - после завершения работ по монтажу оборудования в цехе по производству топливных гранул.

Напомним, режим территории свободного порта Владивосток распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года.

В настоящее время среди потенциальных резидентов СПВ Совгавань находятся еще пятнадцать компаний, которые планируют запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств и выпуску морепродуктов. Планируемый совокупный объём инвестиций составит более 54 млрд рублей, при этом будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест. До конца текущего года в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» ожидается поступление пяти заявок потенциальных резидентов на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории Советско-Гаванского района.