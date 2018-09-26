Резидент ТОСЭР «Комсомольск» начал производство элементов для самолетов

Компания «ПАКС-Восток приступила к производству элементов бортовой кабельной сети и электрических распределительных устройств для авиатехники. Инвестиции в предприятие, расположенное на площадке «Амурлитмаш» в ТОСЭР «Комсомольск», составили более 5 млн рублей.

Бортовая кабельная сеть, производимая резидентом для авиационной техники, применяется в ответственных узлах и отличается наименьшим весом, не поддерживает горение и подходит для прокладки в местах возможного воздействия частиц влаги. Главными клиентами ООО «ПАКС-Восток» являются АО «Гражданские самолёты Сухого» и ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».

«Производственные площади составляют 380 квадратных метров. Данные площади позволяют разместить до 40 высококвалифицированных работников. В настоящее время штат сотрудников состоит из 7 человек. Все рабочие места оснащены новым инструментом и оборудованием. Сегодня происходит отработка технологического процесса на комплекте жгутов отсека «MG» для самолета Сухой Суперджет-100, который ранее производился на головном предприятии ООО «ПАКС» в Костроме, - сообщил генеральный директор ООО «ПАКС-Восток» Максим Кубанцев. - ТОР «Комсомольск» предоставляет ряд преференций, в том числе пониженные налоговые ставки, которые позволяют нам сократить издержки, что особенно важно при становлении предприятия, - сэкономленные денежные средства мы используем для развития производства».

Проект предусматривает планомерное развитие производственной площадки и эволюцию производства от крупноузловой сборки до полного цикла производства продукции.