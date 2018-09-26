Хабаровчанка Олеся Будко отстаивает честь России в Будапеште

Делегация из Хабаровского края принимает участие в европейском чемпионате профессионального мастерства. В составе российской сборной - Олеся Будко, студентка Хабаровского технологического колледжа.

Прошлой весной в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы - 2017» по стандартам WorldSkills в Краснодаре Олеся заняла 1-е место в российском финале и 2 место в борьбе с иностранными конкурсантами в компетенции «Технология моды».

Что касается членов делегации - руководителей учреждений профобразования, то они посетят мероприятия деловой программы, а также соревновательные площадки