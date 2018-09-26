Новости
Десятки тысяч хабаровчан смывают смурь из тазиков
Есть такая примета в Хабаровске: если отключают горячую воду, то это к резкому похолоданию. В Хабаровске десятки тысяч горожан оставили без горячей воды. Их квартиры в зоне обслуживания первой и второй ТЭЦ.
Не впервой потомкам бывших строителей светлого будущего смывать дневную смурь из леек, кастрюлек и тазиков. Цены на ЖКХ ацкие, а обеспечивать бесперебойно чудом цивилизации до сих пор энергетикам не с руки. Ездить за границы - ездили перенимать опыт. Переняли, но какой?
И все это неудоство из-за того , что подрядчик, занимавшийся ремонтом тепломагистрали на улицах Промышленная и Пионерсая, сорвал сроки. Подрядчик был отстранен от работы, привлекли другого.
С 24 по 27 сентября проходят гидравлические испытания на ТЭЦ-1, вот и получилось, что большинство хабаровчан остались без горячих ванн. При этом во время ремонта на ТЭЦ-1, который будет проходить с 28 сентября по 3 октября, обеспечение жителей горячей водой за счет оставшихся предприятий не планируется.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 012
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 299
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 458
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 171
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136