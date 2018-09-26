Десятки тысяч хабаровчан смывают смурь из тазиков

Есть такая примета в Хабаровске: если отключают горячую воду, то это к резкому похолоданию. В Хабаровске десятки тысяч горожан оставили без горячей воды. Их квартиры в зоне обслуживания первой и второй ТЭЦ.

Не впервой потомкам бывших строителей светлого будущего смывать дневную смурь из леек, кастрюлек и тазиков. Цены на ЖКХ ацкие, а обеспечивать бесперебойно чудом цивилизации до сих пор энергетикам не с руки. Ездить за границы - ездили перенимать опыт. Переняли, но какой?

И все это неудоство из-за того , что подрядчик, занимавшийся ремонтом тепломагистрали на улицах Промышленная и Пионерсая, сорвал сроки. Подрядчик был отстранен от работы, привлекли другого.

С 24 по 27 сентября проходят гидравлические испытания на ТЭЦ-1, вот и получилось, что большинство хабаровчан остались без горячих ванн. При этом во время ремонта на ТЭЦ-1, который будет проходить с 28 сентября по 3 октября, обеспечение жителей горячей водой за счет оставшихся предприятий не планируется.



