В Хабаровске иностранец-теолог открыл курсы террористов

В Хабаровске И. Мухидинов, приехавший из Таджикистана, приверженец радикально - религиозных течений ислама, имея теологическое образование, поддерживал деятельность «Исламского государства», деятельность которогозапрещена в России.

Гражданин Таджикистана в течении нескольких месяцев делился своими идеологическими идеями с хабаровчанами, и даже подготовил одного из них к террористической деятельности под эгидой «ИГ» на территории Российской Федерации.

В результате оперативно-разыскных мероприятий Мухидинов был задержан.

В суде гражданин Таджикистана полностью признал свою вину и раскаялся, что было учтено при вынесении приговора. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.