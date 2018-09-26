Фургал: Некогда нам ждать, нужно приступать к работе





Избранный губернатором Хабаровского края депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Фургал сегодня напишет заявление о снятии полномочий депутата Государственной Думы седьмого созыва.

Избирательная комиссия Хабаровского края признала прошедшие выборы состоявшимися и объявила победителем Сергея Фургала.

Напомним, во втором туре Сергей Фургал набрал 69,6% голосов. У Вячеслава Шпорта — 28%. Явка составила 47%. Господин Шпорт признал поражение.

Геннадий Накушнов, председатель избирательной комиссии Хабаровсого края, ообщил, что жалоб, влияющих на итоги голосования, не было.

Инаугурация нового губернатора состоится в пятницу,я. "Некогда нам ждать, нужно приступать к работе, впереди отопительный сезон", — сказал он журналистам, пообещав в среду написать заявление о сложении с себя полномочий депутата Госдумы. Фургал добавил, что краевое правительство будет коалиционным. "Но это не значит, что в него придёт человек, который не профессионал. Будет предложено всем — коммунистам, "Единой России", предоставить кандидатуру по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам", — пояснил избранный губернатор.

"Мной разработана структура. Штатное расписание уже давно разработано. Как только я вступлю в должность, вы об этом узнаете. Забегать вперед я не хочу, это неэтично и неправильно. Я еще не вступил в должность губернатора", - сказал С.Фургал на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о кадровых назначениях, которые планирует сделать избранный глава региона, С.Фургал сообщил, что пока об этом говорить рано.

"Заявлять сегодня, кто и где будет работать, абсолютно неправильно ", - добавил он.