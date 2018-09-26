В Хабаровском районе реализован уникальный опыт

В Хабаровском районе впервые в период нахождения в процедуре банкротства застройщика введен в эксплуатацию дом.

ООО «Полесье», находящееся в процедуре банкротства, в отношении которого в декабре 2017 года введено конкурсное управление, завершило строительство многоквартирного дома в селе Тополево по улице Пригородная. Благодаря этому дольщики получили право заселиться в свои квартиры.

«Камнем преткновения» для застройщика на протяжении длительного времени было присоединение объекта к электрическим сетям. Разрешение на ввод в эксплуатацию можно было получить только после всех необходимых процедур. После вмешательства администрации Хабаровского района при содействии МУП «Районные электрические сети» удалось завершить подключение 39-квартирного дома в селе Тополево по ул.Пригородная к электрическим сетям. Муниципальным предприятием проведен монтаж линии электропередач, выполнено испытание электрооборудования. После присоединения дома к электросетям застройщик получил в администрации района разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.