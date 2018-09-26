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В Хабаровске пройдет конференция «Победа многонационального народа во Второй мировой войне»
Международная научно-практическая конференция «Победа многонационального народа во Второй мировой войне» пройдет в Хабаровске 28 сентября.
В ней примут участие Генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе, руководитель Хабаровской канцелярии, заместитель Генерального консула Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке Ким Чжэ Чжон, представители органов исполнительной и законодательной властей края, органов местного самоуправления, ветеранских организаций края, учебных заведений Хабаровска, молодежной делегации из Калининграда.
В рамках конференции пройдет пленарное заседание, а также тематические секции: семинар «Вклад союзников в победу во Второй мировой войне на Дальнем Востоке», круглый стол «Окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке» и дебат – площадка «Уроки Второй мировой войны». Ученики Краевого центра образования представят реконструкцию Хабаровского процесса. Также участники конференции посетят Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова и тематическую экскурсию по городу «Письма с фронта».
Конференция проводится при поддержке министерства культуры края, министерства внутренней политики и информации края, Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края». Цель мероприятия - защита исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, актуализация темы окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке в контексте исторических событий XX века и современной геополитической ситуации, связанной с предупреждением межнациональных и конфессиональных конфликтов.
Мероприятие пройдет 28 сентября с 10.00 до 19.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3 (Дом официальных приемов Правительства края). Начало регистрации участников конференции – с 9.00 часов.
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