В Хабаровске пройдет конференция «Победа многонационального народа во Второй мировой войне»

Международная научно-практическая конференция «Победа многонационального народа во Второй мировой войне» пройдет в Хабаровске 28 сентября.

В ней примут участие Генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе, руководитель Хабаровской канцелярии, заместитель Генерального консула Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке Ким Чжэ Чжон, представители органов исполнительной и законодательной властей края, органов местного самоуправления, ветеранских организаций края, учебных заведений Хабаровска, молодежной делегации из Калининграда.

В рамках конференции пройдет пленарное заседание, а также тематические секции: семинар «Вклад союзников в победу во Второй мировой войне на Дальнем Востоке», круглый стол «Окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке» и дебат – площадка «Уроки Второй мировой войны». Ученики Краевого центра образования представят реконструкцию Хабаровского процесса. Также участники конференции посетят Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова и тематическую экскурсию по городу «Письма с фронта».

Конференция проводится при поддержке министерства культуры края, министерства внутренней политики и информации края, Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края». Цель мероприятия - защита исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, актуализация темы окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке в контексте исторических событий XX века и современной геополитической ситуации, связанной с предупреждением межнациональных и конфессиональных конфликтов.

Мероприятие пройдет 28 сентября с 10.00 до 19.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3 (Дом официальных приемов Правительства края). Начало регистрации участников конференции – с 9.00 часов.