В Хабаровске старушка убила кувалдой сына-алкоголика

В Хабаровске помимо педофилов, которых ловят чуть не каждый день, участились случаи убийства «Медеями на пенсии» своих детей-алкоголиков.

В железнодорожном районе 39-летний мужчина жил у матери в двухкомнатной квартире. Хабаровчанка воспитала его лодырем, был безработным, помимо этого он еще был и запойный. Жили на пенсию старушки.

Мать хабаровчанин не жалел. Как напьется, давай ее бить да материть. Женщина жила в постоянном страхе.

Однажды пенсионерка не выдержала, и, когда сын спал, ударила несколько раз кувалдой по голове. Потом добила – топором, а затем и ножом.

Женщина находится на подписке о невыезде. О случившемся она очень сожалеет.

И это не первый случай убийства матерями взрослых детей. Недавно женщина оглоушила своего сына сковородкой, несколько раз ударила кухонным ножам, затем тело болгаркой расчленила на куски. Она была задержана около подъезда оперативниками. В руках у нее были полиэтиленовые пакеты останками сына.

Ее 70-летняя последовательница, проживающая на улице Мирная, была более последовательна и хладнокровна. Полицейским она позвонила сама Говоря о мотивах, старушка заявила, что совершенно разочаровалась в сыне, потерявшем человеческий вид.После того, как ее 38-летний сын пришел домой пьяным, пенсионерка, поругавшись с ним, приняла строгое родительское решение. Когда мужчина заснул, мать его убила молотком.