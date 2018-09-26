В Хабаровском крае тхэквондисты будут дружны с электроникой

Федерация тхэквондо ВТФ Хабаровского края приобрела новое уникальное электронное оборудование ICROSS благодаря гранту Хабаровского муниципального района. Спортсмены уже используют его на тренировках, а проверку боем пройдут на Открытом спортивном фестивале "Тхэквондо ICROSS Кидс", на который планируют собраться участники со всего Дальнего Востока и Китая.

В настоящее время подавляющее большинство соревнований по тхэквондо проходят с использованием электронного оборудования (шлемы, жилеты, футы). Но это достаточно дорогое «удовольствие». Приобрести электронную систему ICROSS удалось благодаря гранту Хабаровского муниципального района по приоритетному направлению "Развитие массовой физической культуры, формирование здорового образа жизни". Федерации была предоставлена субсидия в размере 300 тысяч рублей.

Преимуществом ICROSS является его полная совместимость с элементами другого оборудования KP&P. Все это дает больше возможностей для спортсменов и исключает влияние человеческого фактора на исход поединка, что особенно важно в соревнованиях среди детей, которые сильно переживают поражения. Тренировки и соревнования с использованием системы ICROSS позволят повысить мастерство и достойно представлять край, но и Хабаровский муниципальный район на соревнованиях различного уровня.

- Администрация Хабаровского муниципального района активно помогает нашей федерации. С приобретением нового оборудования мы сможем «шагать в ногу со временем». Потому что все официальные соревнования, первенства и чемпионаты страны проводятся только в электронных жилетах. Сейчас ребята опробуют их на тренировках, есть своя специфика. К системе надо приспособиться, понять, как наносить удары, чтобы они были засчитаны. Поначалу, за две минуты поединка не удавалось заработать ни одного балла, хотя попадания в жилет были. То есть, здесь не только важна точность, но и сила удара, рассчитанная для каждого отдельного возраста и весовой категории. Думаю, со временем адаптируемся. И, соревнования с новым оборудованием пройдут более зрелищно. Теперь уж точно никто с трибун не будет кричать: «Судью на мыло», - рассказал Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края.

Первые соревнования в краевом центре с использованием нового оборудования пройдут со 2 по 5 ноября на Заимке - Открытый турнир Хабаровского муниципального района "Тхэквондо ICROSS Кидс" и Кубок главы Хабаровского муниципального района. В них планируется участие более 200 человек со всего Дальнего Востока и Китая.

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