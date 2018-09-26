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В Хабаровском крае начала работу "горячая линия" по отоплению
Отопительный сезон в Хабаровском крае стартовал с 1 сентября в Аяно-Майском районе. Жителям Охотского, Ульчского, Николаевского района, а также в отдельных поселениях Верхнебуреинского района подавать тепло начали с середины сентября, в г. Комсомольск-на-Амуре планируется с 1 октября. В конце сентября – начале октября тепло в дома начнет поступать жителям остальных районов.
Главный государственный жилищный инспектор Хабаровского края распорядился проводить мониторинг своевременного запуска тепла в многоквартирных домах Хабаровского края.
С этой целью в комитете регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края действует "горячая линия".
Обратиться в орган госжилнадзора жители края могут в случае, если после официальной даты начала отопительного сезона батареи в квартире остались холодными, а управляющая компания не принимает необходимые меры.
Звонки принимаются круглосуточно по телефону: 8 (4212) 40-23-40, в нерабочие часы – в режиме автоответчика.
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