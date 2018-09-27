Хабаровске таможенники пресекли крупный канал поставки наркотиков

168 граммов наркотика МДМА («экстази») и 1,15 грамма ЛСД обнаружили сотрудники Хабаровской таможни совместно с Центральной оперативной таможней и Управлением на транспорте МВД России по ДФО в письмах, адресованных жителю Хабаровска. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В четырех конвертах от отправителей из Германии и Нидерландов таможенники обнаружили наркотики МДМА (30 граммов в форме кристаллообразного вещества и 138 граммов в форме таблеток «экстази» - 251 таблетка), 50 «марок» (отрезков бумаги, пропитанных наркотиком ЛСД) и магниты для закладок наркотиков.

Хабаровчанина задержали на выходе из почтового отделения, сразу после того, как тот получил товар. Заказчик, он же организатор интернет-магазина в городе Хабаровске, приобретал наркотики через «Интернет» для распространения их на территории России, при этом рассчитывался за них биткоинами. Сотрудники таможни провели контролируемую поставку, и отправили вещества на экспертизу еще до того, как мужчина узнал об их прибытии.

В отношении гражданина Хабаровская таможня возбудила три уголовных дела по части 3 и по пункту б части 4 статьи 229.1 УК РФ.

Справка:

В 2018 году Хабаровская таможня возбудила 12 уголовных дел по фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, пресекла ввоз более 260 граммов наркотических средств, более полутора килограммов анаболических стероидов, более одного килограмма препаратов для похудения, содержащих запрещенное вещество сибутрамин.

Крупным размером для наркотического средства MDMA считается вес более 3 граммов.

Особо крупным размером для наркотического средства ЛСД считается вес более 0,1 грамма.

Виктория Алёшина