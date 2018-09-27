В Хабаровском крае транспортные полицейские вернули матери психически больного ребенка

В Хабаровске стражи правопорядка обратили внимание на одинокого ребенка в аэропорту.

11-летний мальчик рассказал , что приехал в аэропорт с мамой, они собирались улетать в Комсомольск-на-Амуре.

Вскоре сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту нашли мамц мальчика, связались с ней. Женщина рассказала , что они комсомольчане. В Хабаровске мальчик находился на лечении в психиатрической больнице

Ожидая автобус на автовокзале, женщина на минуту отвлеклась, а ребенка уже рядом не было.

Женщина поблагодарила сотрудников транспортной полиции за оперативность и вместе с сыном отправилась вКомсомольск-на-Амуре.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте