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В Хабаровском крае транспортные полицейские вернули матери психически больного ребенка
В Хабаровске стражи правопорядка обратили внимание на одинокого ребенка в аэропорту.
11-летний мальчик рассказал , что приехал в аэропорт с мамой, они собирались улетать в Комсомольск-на-Амуре.
Вскоре сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту нашли мамц мальчика, связались с ней. Женщина рассказала , что они комсомольчане. В Хабаровске мальчик находился на лечении в психиатрической больнице
Ожидая автобус на автовокзале, женщина на минуту отвлеклась, а ребенка уже рядом не было.
Женщина поблагодарила сотрудников транспортной полиции за оперативность и вместе с сыном отправилась вКомсомольск-на-Амуре.
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте
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