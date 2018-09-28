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В Хабаровском крае увековечат названия селений
Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина С 1 по 19 октября приглашает всех желающих принять участие в интернет-акции «Имя посёлка на карте края».
Акция посвящена 80-летию Хабаровского края и проводится в социальной сети «Instagram».
Для участия в акции необходимо сделать и разместить в своём аккаунте в «Instagram» фото зданий, мемориальных табличек, памятников, географических объектов или людей по следующим темам:
- история названия посёлка/села,
- именные географические объекты на карте посёлка/села,
- выдающиеся личности в истории посёлка/села,
а также подписаться на нашу инстаграм-страницу Хабаровской краевой детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина @dkbn27.
Фото необходимо сопроводить небольшим описанием или пояснением, касающимся запечатлённого на снимке объекта или человека, а также хештегом #имяпоселка_накартеХабкрая и меткой @dkbn27.
Количество фотографий от одного участника не ограничивается.
Участник интернет-акции, чье фото наберет наибольшее число лайков и комментариев, получит в подарок роскошный фотоальбом о природе Хабаровского края.
Нестандартный подход и креатив приветствуются!
Подписывайтесь на хештег фотоконкурса #имяпоселка_накартеХабкрая в Instagram, чтобы быть в курсе событий.
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