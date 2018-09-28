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В Хабаровске случайно погибла молодая мать
В Хабаровске на улице Бондаря погибла 31-летняя женщина - мать двоих детей. Она выпала с лоджии, расположенной на восьмом этаже. Ее младшей дочери недавно исполнилось полгода.
Женщина в квартире была одна. Он пошла на лоджию развешивать белье, встала на табурет и потеряла равновесие.
Смерть после падения наступила мгновенно. Сотрудники следственного комитета начали проверку - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния». .
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